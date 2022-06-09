Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, celse arasında futbolcu Burak Yılmaz'ın tanık olarak dinlendiği söyledi.

"BERKAY'A YARDIMCI OLDUM"

Tanık olarak dinlenen Burak Yılmaz'ın ifadesinde, olay tarihinde bir mekanda eğlendiklerini söyleyerek, "Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Ben Berkay'a yardımcı oldum, dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı, aralarındaki tartışma anını görmedim. Arda'nın Özlem hanımla diyaloğuna da şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti ancak ben uzak olduğum için ne konuştuklarını duymadım. Sonra bir anda arbede oldu. Berkay'ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım, sonra korumaları geldi. Birisi 'silahımı getirin' diye bir şey söyledi ancak kim söyledi hatırlayamıyorum. Sonra ben de Arda'yı alıp oradan çıkardım" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

"ÖZLEM HANIMIN SURATINDA BİR TEDİRGİNLİK VARDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Onur Ürkmez ise Berkay'ın 7 senedir asistanlığını yaptığını söyleyerek, "Bir gece kulübüne gittik, içeride Berkay bey ve arkadaşlarıyla beraber oturuyorduk. Kulüp 2 bölümden oluşuyordu, Özlem hanım iç tarafta, Berkay bey dış taraftaydı. Ben de dışarıdaydım, gece saatleriydi. Dışarıdan baktığımda Özlem hanımın Berkay beyin yanına tedirgin bir şekilde geldiğini gördüm. Ben de çıkacaklarını düşünerek aracı hazırlamak için kalktım. Özlem hanımın surat ifadesinde bir tedirginlik vardı. Sonrasında birbirleriyle konuştuklarını gördüm ve o sırada hala dışarıdaydım. Sonrasında Berkay Şahin'in dışarıya çıkıp bağırdığını ve elindeki bardağı yere fırlattığını, burnunun da kanadığını gördüm. Sonrasında Özlem hanım içeride kaldı, kapıyı kapattılar. Ben Özlem hanımı içeriden aldım ve taksiye bindirerek gönderdim. Sonrasında da biz hastaneye geçtik" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada müştekiler avukatı, Burak Yılmaz'ın Arda Turan'la olan yakınlığının tüm kamuoyu tarafından bilinmekte olduğunu söyleyerek, Yılmaz'ın beyanlarına itibar edilmemesini istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarına son beyanlarını sunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.