Arda Ünyay: Galatasaray'da Olmak Gurur Verici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Ünyay: Galatasaray'da Olmak Gurur Verici

27.07.2025 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay, takımda olmaktan mutluluk duyduğunu ve öğrenmeye hevesli olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, sarı-kırmızılılara geldiği için mutluluğunu dile getirerek, "Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım" dedi.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, hazırlık maçında RAMS Park'ta karşılaştığı Fransız temsilcisi Strasbourg'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların genç defans oyuncusu Arda Ünyay, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burası, çok büyük bir camia. Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her sürede bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum. Aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım. Bunun için daha fazla çalışacağım" diye konuştu.

"Hepsinden bir şey öğrenmem lazım"

Takımda savunmada oyuncuların farklı özelliklerini olduğunu aktaran Ünyay, " Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'nın farklı özellikleri var. Hepsinden bir şey öğrenirsem benim için büyük bir şey. Bana çok destek oluyor. Hepsinden bir şey öğrenmem lazım. Her yanlışımda ve doğrumda bana destek oluyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Umarım bana hepsiyle oynamak nasip olur" şeklinde konuştu.

"Abdülkerim Ağabey bana çok destek oluyor"

Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile olan ilişkisinin hatırlatılması üzerine 18 yaşındaki futbolcu, "Abdülkerim Ağabey ile menajerimiz aynı. Bana inanılmaz destek oluyor. Önceden tanışıyorduk. Saha dışında bana çok destek oluyor. Benim için örnek aldığım biri gibi. Bana çok şey öğretiyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir aile ortamı vardı"

Galatasaray'da çok önemli oyuncuların vurgulayan Arda Ünyay, "Takımdaki oyuncularla oyun konsollarında oynuyordum. Ego olarak sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm. Buraya girdiğimden beri çok güzel bir aile ortamı vardı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi oyuncular bana çok destek oldu. Hala daha destek olmaya devam ediyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Onlardan ne öğrenebilirsem benim için artı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Ünyay: Galatasaray'da Olmak Gurur Verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
Kahramankazan’da feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti Kahramankazan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Ankara’da fabrika alev alev yandı Ankara'da fabrika alev alev yandı
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

22:53
Bursa’da felaket gecesi Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
19:39
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler Sınıra fil konuşlandırıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
08:34
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
08:25
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
08:00
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
07:46
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 01:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Ünyay: Galatasaray'da Olmak Gurur Verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.