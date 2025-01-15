Ardahan Belediye Başkanı Demir, Serhat Ardahanspor İçin İstanbul'da Destek Gecesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ardahan Belediye Başkanı Demir, Serhat Ardahanspor İçin İstanbul'da Destek Gecesi Düzenledi

Ardahan Belediye Başkanı Demir, Serhat Ardahanspor İçin İstanbul\'da Destek Gecesi Düzenledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Serhat Ardahanspor kulübü için İstanbul'da düzenlenen dayanışma gecesine katılarak destek çağrısında bulundu. Başkan Demir, kulübe hep birlikte destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

15.01.2025 16:09  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hanaklı iş insanı Üzeyir Engin'in başkanlığını yaptığı Serhat Ardahanspor kulübü için İstanbul'da düzenlenen dayanışma gecesine katılarak konser verdi.

Bal ligindeki grubunda aldığı başarılı sonuçlarla 3.lig hedefine adım adım yaklaşan kent takımı Serhat Ardahanspor kulübüne maddi anlamda destek olmak üzere düzenlenen yardım gecesi İstanbul Ataşehir'deki Grand Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Başkan Faruk Demir: "Herkes kulübe destekte bulunsun"

Ardahanlı ünlü isimlerin katıldığı dayanışma gecesinde Başkan Faruk Demir ile Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum sahne aldı. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği, renkli görüntülerin kayda geçtiği gece de birbirinden eşsiz parçalarını seslendiren Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı konuşmasında kulübe destek çağrısında bulunarak devamında şunları söyledi:

"Ardahan'ın kanaat önderleri olarak görülen çok kıymetli hemşerilerimi bugün burada bir arada görmekten çok mutlu oldum. Bu geceyi organize eden Serhat Ardahanspor başkanı Üzeyir Engin'in gayretine destek vermemiz gerekiyor. Bunun için herkesin gözünün kulağının Ardahan'da olması gerekiyor. Ardahan'ı gariban il konumunda bırakmamamız lazım. İlk defa geçen yıl her sene göç veren nüfusumuz artışa geçti. 92'de il olduğumuzda 170 bin nüfusumuz vardı bugün 90 binlere geriledik bunu durduramazsak başka tehlikeler kapımızı çalacak. Bizde bu kötü durumu durdurmak için görev aldık. Bundan sonraki süreçte daha güzel günleri görmek için futbola önem vermeliyiz. Üzeyir başkan takımı önemli bir yere getirdi. Ardahan Belediyesi olarak biz Serhat Ardahanspor'u destekliyoruz. Ama bizim desteklerimizin yanı sıra siz değerli hemşerilerimizin de desteklerini görmek istiyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Faruk Demir, Etkinlik, Belediye, Politika, İstanbul, ardahan, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ardahan Belediye Başkanı Demir, Serhat Ardahanspor İçin İstanbul'da Destek Gecesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:35:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan Belediye Başkanı Demir, Serhat Ardahanspor İçin İstanbul'da Destek Gecesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.