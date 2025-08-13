Ardahan Belediye Başkanı, Futbol Turnuvasında Takımını Teşvik Etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurumlar arası turnuvalar kapsamında Ardahan Belediye ile Dynobil takımları arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. Maçın ardından sahaya inen Başkan Demir, elde ettiği galibiyetle grubundan çıkması kesinleşen belediye takımını kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "4'üncü Zafer Kupası Futbol Turnuvasında heyecan sürüyor. Turnuvaya katılarak ses getiren kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ardahan Belediye takımı ikinci maçında Dynobil takımı ile karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf Belediye takımı oldu. Maçın son dakikasına dek karşılaşmayı heyecanla takip eden Başkan Demir, elde edilen 2-0'lık galibiyet sonrası sahaya inerek grubundan çıkmayı garantileyen Belediye takımını tebrik ederek, toplu fotoğraf çektirdi. - ARDAHAN