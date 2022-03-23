Ardahan'da akıl ve zeka oyunları turnuvası - Son Dakika
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Ardahan'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

23.03.2022 10:37
Ardahan'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen akıl ve zeka oyunları il finali tamamlandı.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen akıl ve zeka oyunları il finali tamamlandı. On ayrı kategoride yarışan ilkokul ve ortaokul öğrencileri kıyasıya yarıştı.

Öğrencilerin zeka becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşim gerçekleştirmek, öğrencileri kaynaştırmak amacı ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protoklü kapsamında Ardahan'da düzenlenen zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amacı ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen zeka oyunları turnuvası sona erdi.

Akıl ve zeka oyunları turnuvasına okullar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hüseyin Biçer'in çalıştırdığı öğrenciler 2 birincilik ve 3 ikincilik alarak oyunlara damga vurdu. - ARDAHAN

Ardahan'da akıl ve zeka oyunları turnuvası
Ardahan'da akıl ve zeka oyunları turnuvası
Ardahan'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

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milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Ardahan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ardahan'da akıl ve zeka oyunları turnuvası - Son Dakika


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