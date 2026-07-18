Ardahan Valisi Çiçekli görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Temmuz'da yayımlanan kararla yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Mehmet Fatih Çiçekli son dönemde bisiklet sürerken videolarını sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Bundan önce Karaman valisi olarak görev yapan Çiçekli 7 Ocak 2026'da Ardahan'a atanmıştı.

Çiçekli, sosyal medya hesabından Ardahan'da bir bisiklet festivali yapma çağrısında bulunmuş, 11 Temmuz'da "bin kişinin katıldığı" festivalde bisikletli kalabalıkların görüntülerini paylaşmıştı.

Çiçekli, sosyal medyada sadece bisiklet değil Çıldır Gölü'nde kürek çekerek "sporun birleştirici gücünü gösterdiğini" söylediği paylaşımlar da yapıyordu.

'TikTokçu vali furyası'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp TBMM Genel Kurulu'nda 1 Temmuz'da yaptığı konuşmada Ardahan valisini, "son zamanlarda bir TikTokçu vali furyası var" diyerek eleştirdi.

"Bazı valiler âdeta sosyal medyaya içerik üretiyorlar akşama kadar, işi gücü bırakmışlar, devlet ciddiyetini, vakarını da elden bırakmışlar, akşama kadar TikTok çekiyorlar" dedi.

Ardından Çiçek'i hedef alarak, "Taytla geziyor, akşama kadar bisiklet sürüyor, önünde arkasında 4 koruma, taytla geziyor, vatandaşın içerisinde de böyle taytla geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz" diye ekledi.

Alp İçişleri Bakanlığı'na seslenerek, "Ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin böyle, asma yaprağı taksınlar" çağrısında bulundu.