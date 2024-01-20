Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi\'nde Yeni Sezon Açıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin yeni sezonuna 'Merhaba' dedi.

Ardahan'a 20 kilometre uzaklıkta çam ağaçları ile kaplı Yalnızçam Kayak Merkezi'nde son günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığının yeterli düzeye ulaşması ile birlikte kayak sezonu törenle açıldı. Törene Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri ile çok sayıda kayak sever katıldı.

Kayak sporcularının gösterisi eşliğinde yapılan açılışın ardından vatandaşlar, kristal kar üzerinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek açılışta yaptığı konuşmada, hasretle kar yağışını beklediklerini ve son günlerde etkili olan kar yağışların ardından kentte kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Çiçek, "Malum iklimin yumuşak gitmesi sebebiyle sezon geç açıldı. Fakat Ardahan'a kar çok yakışıyor. Yalnızçam Kayak Merkezi'ne de kayak çok yakışıyor. Kar yağışını hasretle bekliyorduk. İnşallah çok güzel bir sezon olacak. Ben bütün kayak severleri Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'ne davet ediyorum. Bizim toplamda 12 kilometreye kadar ulaşan pistlerimiz mevcut. 4 değişik hatta kayak severlere hizmet veriyoruz. Yine 75 yataklı bir otelimiz var. Kayak merkezi, Ardahan merkeze 20 kilometre uzaklıkta. Uzmanların ifade ettiğine göre kayak açısından Türkiye'nin kar kalitesi en iyi ve en nitelikli olan kayak merkezi burası. Dolayısıyla ben bütün kayak severleri davet ediyorum" dedi.

Kayaksever Uğur Dündar ise, kar kalitesi açısından Türkiye'nin en iyisine sahip olduklarını söyleyerek, "Yalnızçam Kayak Tesisleri açıldı. Kar kalitemiz en iyi seviyede. Kayak severleri buraya bekliyoruz" diye konuştu. - ARDAHAN