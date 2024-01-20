 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Açıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin yeni sezonunu açtı. Kar kalınlığının yeterli düzeye ulaşmasıyla birlikte yapılan törene çok sayıda kayak sever katıldı. Vali Çiçek, Ardahan'ın kar kalitesi en iyi ve nitelikli kayak merkezi olduğunu belirterek, tüm kayak severleri buraya davet etti.

Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi\'nde Yeni Sezon Açıldı
20.01.2024 - 16:08,
Abone Ol

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin yeni sezonuna 'Merhaba' dedi.

Ardahan'a 20 kilometre uzaklıkta çam ağaçları ile kaplı Yalnızçam Kayak Merkezi'nde son günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığının yeterli düzeye ulaşması ile birlikte kayak sezonu törenle açıldı. Törene Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri ile çok sayıda kayak sever katıldı.

Kayak sporcularının gösterisi eşliğinde yapılan açılışın ardından vatandaşlar, kristal kar üzerinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek açılışta yaptığı konuşmada, hasretle kar yağışını beklediklerini ve son günlerde etkili olan kar yağışların ardından kentte kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Çiçek, "Malum iklimin yumuşak gitmesi sebebiyle sezon geç açıldı. Fakat Ardahan'a kar çok yakışıyor. Yalnızçam Kayak Merkezi'ne de kayak çok yakışıyor. Kar yağışını hasretle bekliyorduk. İnşallah çok güzel bir sezon olacak. Ben bütün kayak severleri Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'ne davet ediyorum. Bizim toplamda 12 kilometreye kadar ulaşan pistlerimiz mevcut. 4 değişik hatta kayak severlere hizmet veriyoruz. Yine 75 yataklı bir otelimiz var. Kayak merkezi, Ardahan merkeze 20 kilometre uzaklıkta. Uzmanların ifade ettiğine göre kayak açısından Türkiye'nin kar kalitesi en iyi ve en nitelikli olan kayak merkezi burası. Dolayısıyla ben bütün kayak severleri davet ediyorum" dedi.

Kayaksever Uğur Dündar ise, kar kalitesi açısından Türkiye'nin en iyisine sahip olduklarını söyleyerek, "Yalnızçam Kayak Tesisleri açıldı. Kar kalitemiz en iyi seviyede. Kayak severleri buraya bekliyoruz" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ardahan Valiliği, Hayrettin Çiçek, Kayak Merkezi, Ardahan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Açıldı - Son Dakika


10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti

Son Dakika
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement