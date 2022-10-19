Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Argıncıkspor yoluna doludizgin ilerliyor. Yeşil beyazlılar ligde geride kalan 6.hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 puan olarak 15 puanla toplayarak averajla 2.sırada yer alıyor. İlk 6.haftada Esentepespor, Gültepespor, Akkışlaspor, Kayseri Şekerspor ve Özvatan Gençlikspor'u mağlup eden Argıncıkspor Kocasinan Ülküspor'a ise mağlup oldu. Oynadığı 6 maçta başarılı bir performans ortaya koyan yeşil beyazlılar rakip filelere tam 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Kaynak: İHA

Kayseri Şekerspor, Kocasinan, Özvatan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Argıncıkspor'da keyifler yerinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.