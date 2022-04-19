Arguvan Belediyespor'da hedef galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi

Arguvan Belediyespor'da hedef galibiyet

19.04.2022 12:32
Arguvan Belediyespor'da hedef galibiyet

Mersin'de devam eden 3.Futbol Ligi'ne yükselme maçlarına katılan ve ilk maçında berabere kalan Arguvan Belediyespor, ikinci maçta galibiyet almak istiyor.

Mersin'de devam eden 3. Futbol Ligi'ne yükselme maçlarına katılan ve ilk maçında berabere kalan Arguvan Belediyespor, ikinci maçta galibiyet almak istiyor.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) grubunda şampiyon olarak, 3.Lig'e terfi maçlarına kalan Arguvan Belediyespor, buradaki ilk maçında ise golsüz berabere kalmıştı. Mersin'de oynadığı ilk maçında Gaziantep Ankasspor ile 0-0 berabere kalan Arguvan Belediyespor oyuncuları ikinci maçta ise karşılaşacakları Talasgücü Belediyespor'u yenmek istiyor. Oyuncular, 20 Nisan Çarşamba günü Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'u yenerek 3. lig yolunda önemli bir adım atmak istiyor - MALATYA

Arguvan Belediyespor'da hedef galibiyet

YORUMLAR
500
Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı

Şampiyon, Arguvan, Mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arguvan Belediyespor'da hedef galibiyet - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: Arguvan Belediyespor'da hedef galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement