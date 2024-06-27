Arhavi'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Arhavi'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen törenle yaz spor okulları açıldı. Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Zafer Kazancıoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Tanju Özkara ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Kaymakam Çimşir, sporun gençlerin sağlıklı yaşam sürmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için önemli bir araç olduğunu belirtti. Özkara ise yaz spor okullarında eğitim alacak gençlerin başarılarını görmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

27.06.2024 15:45
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Artvin'in Arhavi ilçesinde yaz spor okulları törenle açıldı.

Arhavi Spor Salonu'nda organize edilen törene, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Zafer Kazancıoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Tanju Özkara ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çimşir, Arhavi'de sporun ve gençliğin buluşma noktası olan Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz okullarının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporun, gençlerin sağlıklı yaşam sürmelerinin yanı sıra sosyal becerilerini geliştirmeleri ve topluma faydalı bireyler olmaları için de vazgeçilmez bir araç olduğunun altını çizen Çimşir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Özkara ise sporun sadece fiziksel sağlığı korumadığını, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve kendine güven gibi birçok önemli değeri de kazandırdığını vurgulayarak, "Yaz spor okullarımızda, çeşitli branşlarda eğitim alacak olan gençlerimizin başarılarını görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arhavi'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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