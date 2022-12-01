Dünya Kupası'na kabusla başlayan Messi'li Arjantin son 16'ya kalmayı başardı - Son Dakika
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Dünya Kupası'na kabusla başlayan Messi'li Arjantin son 16'ya kalmayı başardı

01.12.2022 00:08

Suudi Arabistan yenilgisiyle 2022 Dünya Kupası'na başlayan Arjantin, son 16'ya kalmayı başardı. Gruptaki son maçta Polonya ile karşılaşan Tangocular, 2-0'lık skorla galip geldi. İlk yarıda penaltıyı kaçıran Messi'yi ikinci yarıda takım arkadaşları kurtardı.

Lionel Messi finale yürüyor. Arjantin, Dünya Kupası C Grubu'nda sürprize izin vermedi. Suudi Arabistan yenilgisiyle turnuvaya başlayan Tangocular, grubun son maçında adeta öldü öldü dirildi.

PENALTI KAÇTI

Lionel Messi, Polonya maçının ilk yarısında penaltı kaçırdı. Messi bu maçta oyun olarak da sınıfta kaldı. Ancak Messi'yi ikinci yarıda takım arkadaşları kurtardı.

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TAKIM KENDİNE GELDİ

İkinci yarının başında Allister, attığı golle Arjantin'i öne geçirdi. 67'de ise Alvarez, skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda Polonya bir varlık gösteremedi.

ARJANTİN LİDER,

Arjantin bu sonuçla gruptan lider çıktı. Messi'nin Dünya Kupası'ndaki serüveni devam etti. Gruptan çıkan diğer ülke ise Polonya oldu.

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Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'na kabusla başlayan Messi'li Arjantin son 16'ya kalmayı başardı - Son Dakika
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