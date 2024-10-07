Arkas Spor 1. Lig\'e Geçiş Yaptı

Spor

İZMİR'den çıkan Türk voleybolunun efsane kulübü Arkas Spor, gelecek sezondan itibaren Efeler Ligi'ne katılmama kararı aldı. 2003 yılından beri Efeler Ligi'nde Arkas adıyla mücadele ederek erkek voleybolunda ülkemize ilkleri yaşatan kulüp olan, bu sezona da Balkan Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan İzmir temsilcisinin kararı şok etkisi yarattı. Müzesinde 4 Efeler Ligi, 3 Kupa Voley, 1 Challenge Cup şampiyonluğu da bulunan, Karşıyaka Örnekköy'deki tesislerinde senelerdir birçok milli sporcu yetiştiren Arkas Spor'da yönetim, kulübün gelecek sezondan itibaren yoluna 1'inci Lig'de devam ederek, yetiştirici kimliğine döneceğini açıkladı.

Arkas Spor'un açıklamasında, "Arkas Spor Kulübü olarak her zaman Türk voleybolunun gelişimine katkıda bulunmayı ve genç yeteneklerin gelişmesine destek olmayı en büyük misyonlarımızdan biri olarak gördük. Bugün sizlerle kulübümüzün geleceğine dair önemli kararı paylaşmak istiyoruz. 2025-2026 sezonu itibarıyla Arkas Spor Kulübü, Efeler Ligi'ndeki mücadelesine ara verip, 1. Lig'de yoluna devam etme kararı almıştır. Bu karar tamamen, 'Altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma' hedefimiz doğrultusunda alınmış olup, kulübümüzün spor okullarını genişletme ve geliştirme amacıyla daha fazla kaynağı bu alana aktarma isteğiyle şekillenmiştir" denildi.

Arkas açıklamasında, "Amacımız sadece saha başarısı elde etmek değil, aynı zamanda Türk sporuna uzun vadeli değer katacak yeni nesiller yetiştirmek ve spor kültürünü daha geniş bir tabana yaymaktır. Spor okullarına yapacağımız yatırımlarla daha fazla genci bu güzel branşla tanıştırmayı ve onların gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu süreçte bizlere inanan ve destek veren tüm paydaşlarımıza, sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Yolculuğumuz yeni bir aşamaya geçiyor ve bu süreçte yine birlikte başarılama imza atacağımıza inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İLKLERİ BAŞARDI

İzmir'in Levanten ailelerinden, Türkiye'nin en büyük deniz ve karayolu taşımacılık şirketlerinden Arkas'ın desteğiyle voleybolda 2003 yılından beri Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor, tarihi ilkleri gerçekleştirdi. Efeler Ligi'nde 2006, 2007, 2013 ve 2015 yıllarında şampiyon olarak bunu başaran ilk İzmir takımı olan Arkas, 2009 yılında Challenge Cup'ı kazaranak ülkemize erkekler voleybolunda Avrupa kupası getiren ilk kulüp ünvanını aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de Final Four oynayıp yine bir ilki gerçekleştiren İzmir ekibi, 2009, 2011, 2022 yıllarında Kupa Voley'i (Türkiye Kupası), bu sezon başında ise ilk kez Balkan Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı (Süper Kupa) kazandı. Arkas Spor'un kadın voleybol takımı daha önce 1'inci Lig'den çekilmişti.