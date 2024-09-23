Arkas Spor Balkan Kupası\'nı Kazandı

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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

EFELER Ligi'nde geçen sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına direkt katılma hakkı elde edemeyen Arkas Spor, Balkan Kupası'nda şampiyon olarak adını CEV Challenge Kupası'na yazdırdı. Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda B Grubu'nda Romanya ekibi Steaua Bükreş'i 3-1, Sırbistan temsilcisi Radnicki Kragujevac'ı 3-2 yendikten sonra finalde A Grubu lideri Bulgaristan takımı Beroe 2016'yı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, Balkan Kupası'nın sahibi oldu.

Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanan finalde Bulgar rakibini 25-22, 25-15 ve 25-18'lik skorla mağlup eden İzmir temsilcisinin CEV Challenge Kupası 32'li finaller turundaki rakibi Finlandiya'dan AKAA Volley oldu. 2005 yılından bu yana Avrupa kupalarında mücadele eden Arkas Spor, bu sezon Avrupa'daki 20'nci sezonunu geçirecek. Daha önce 2008-09'da Challenge Kupası'nı müzesine götürerek bu başarıya ulaşan ilk Türk erkek voleybol takımı olan mavi-beyazlılar, aynı kupada 2011'de de final oynadı. Challenge Kupası'na üçüncü kez katılacak Arkas Spor, AKAA Volley ile ilk maçına 15 Ekim'de deplasmanda çıkacak.