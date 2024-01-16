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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Rio Duero'yu mağlup etti - Son Dakika
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Rio Duero'yu mağlup etti

Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Rio Duero'yu 3-1 mağlup ettikten sonra, yarın İspanyol temsilcisini İzmir'de konuk edecek. Maçı kazanan ekip bir üst tura çıkacak.

Arkas Spor, CEV Kupası\'nda Rio Duero\'yu mağlup etti
16.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:33
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CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında Rio Duero'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Arkas Spor, İspanyol temsilcisi ile yarın rövanş maçına çıkacak.

CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında İspanyol ekibi Rio Duero'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Arkas Spor, rövanş maçında yarın İspanyol temsilcisini konuk edecek. Zorlu mücadele İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda 19.00'da başlayacak. Tomislav Popovic (Sırbistan) ve Theodora Kyriopoulou (Yunanistan) hakem ikilisinin yöneteceği maçı İzmir ekibi kazandığı takdirde bir üst tura adını yazdıracak.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Avrupa Kupası'nda bu sezon oynadıkları 7 maçın 7'sini de kazandıklarının altını çizerek, "Galibiyet serimizi 8 maça yükseltmek ve adımızı bir üst tura yazdırmayı hedefliyoruz. Seyircimizin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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