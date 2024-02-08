Arkas Spor, CEV Kupası\'nda yarı finale yükseldi

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Voleybolda CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u evindeki rövaşta 3-0 mağlup eden Arkas Spor, bu kupada ilk kez yarı final biletini cebine koydu. Kupada şimdiye kadar Mursa Osijek (Hırvatistan), Neftohimik (Bulgaristan), Cez Karlovarsko (Çekya) ve Rio Duero'dan (İspanya) sonra Olympiacos'u saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, art arda 5 rakibini eleyerek son 4 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Mavi-beyazlılar, CEV Kupası'nda çıktığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Yeni rakibi bu akşam oynanacak SVG Lüneburg (Almanya) - AONS Milon NEA Smyrni (Yunanistan) maçının ardından belli olacak. Arkas Spor yarı finalde ilk maçına evinde, rövanşa deplasmanda çıkacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Fenerbahçe rakibini beklerken, iki Türk takımının finalde rakip olma ihtimali bulunuyor. Avrupa'da Challenge Kupası'nda 2009'da şampiyon, 2011'de ikinci olup, Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de Dörtlü Final oynayarak ilkleri başaran Arkas Spor, CEV Kupası'nda daha önce iki kez çeyrek finalde elenmişti.