Arkas Spor\'dan İki Yeni Transfer

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EFELER Ligi ekiplerinden Arkas Spor, geçen hafta anlaştığı smaçör Melih Sıratça transferiyle birlikte Alman libero Julian Zenger'i de kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldiniz Melih Sıratça ve Julian Zenger. A takımımıza katılan bu iki güçlü oyuncuyla sahada çok daha güçlüyüz. Melih'in smaç gücü ve Julian'ın savunma yetenekleriyle mücadele gücümüzü artırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Son olarak İtalya'da Pallavolo Padova forması giyen 27 yaşındaki Zenger'in Almanya Milli Takımı'nda da görev yaptığı, Avrupa'nın en iyi liberolarından biri olduğu belirtildi.