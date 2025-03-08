Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin Okumuş, ?Ali Sarıkuzu
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Tuna Uzunkol, Ma'a ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Sotola, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija, Caner Çiçekoğlu, Yiğit Hamza Aslan)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Can Koç)
Setler: 23-25, 25-16, 31-33, 10-25
Süre: 109 dakika (30, 21, 38, 20)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank'ı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor Deplasmanda Halkbank'ı Yenildi - Son Dakika
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