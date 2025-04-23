Arkas Spor, Fenerbahçe ile Zorlu Maça Çıkıyor

Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart'a elenen Arkas Spor, 3-4 etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart'a seride 2-0 yenilerek elendikten sonra şimdi de 3-4 etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de zorlu karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Tek hedeflerinin galibiyet olduklarını dile getiren Özden, " İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Zorlu bir maça çıkacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Karşılaşma öncesinde ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan serinin ikinci maçı 27 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak. Seride eşitlik olması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. - İZMİR