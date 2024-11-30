Arkas Spor filede İstanbul'da terliyor

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EFELER Ligi'nde hafta içi mesaisinde evinde Akkuş Belediyespor'u 3-0 ile geçen Arkas Spor, yarın 11'inci hafta karşılaşmasında İstanbul Gençlik Spor'un konuğu olacak. Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Takımımıza güveniyoruz ve İstanbul Gençlik'i mağlup ederek yükselişimizi sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.