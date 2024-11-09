Arkas Spor, Galatasaray HDI'yi Zorlayacak

SMS Grup Efeler Ligi 7. haftasında Arkas Spor, yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor maçı saat 14.00'te başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek üst üste 3. galibiyetlerini almak istediklerini belirterek, "Yükselen grafiğimizle İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam. Ekibimize güveniyoruz." dedi.
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