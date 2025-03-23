Arkas Spor, 2025 Kupa Voley 'Dörtlü Final'inde yarın Fenerbahçe ile Rize'de karşı karşıya gelecek.
Arkas Spor, Fenerbahçe ile Kupa Voley 'Dörtlü Final'inde yarın Rize'de karşı karşıya gelecek. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kupayı İzmir'e getirmek hedefindeyiz. Takımımıza yarın oynanacak maçta güveniyoruz. Fenerbahçe'yi yenerek Halkbank - İstanbul Gençlik Spor galibiyle finalde karşılaşmak öncelikle amacımız olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Arkas Spor finale yükselmesi halinde rakibiyle 25 Mart Salı günü saat 15.00'te karşılaşacak. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile karşılaşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?