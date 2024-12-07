Arkas Spor, Lider Halkbank'la Zorlu Maçta Karşılaşacak

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EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yenen Arkas Spor yarın evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek. Biletleri 110 TL'den satışa çıkan müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ligde 10 maçta 6 galibiyet alan 4'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, 9 galibiyeti bulunan Başkent ekibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Altekma ise 18.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.