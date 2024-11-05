Arkas Spor, Melih Sıratça ile Anlaştı

Spor

EFELER Ligi'ndeki son 2 maçında Ziraat Bankkart (D) ve Spor Toto'yu mağlup ederek çıkışa geçen Arkas Spor, dış transferde smaçör Melih Sıratça ile anlaştı. Galatasaray'da 10 sezon forma giydikten sonra geçen sezon Cizre Belediyespor'da görev yapan 28 yaşındaki voleybolcu İzmir temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Spor Toto randevusunda görev yapan 1.95 boyundaki Melih, bu hafta deplasmanda lider Galatasaray ile oynanacak müsabakada eski takımına rakip olacak.