Arkas Spor, Olympiakos'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Arkas Spor, Olympiakos'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Arkas Spor, Olympiakos\'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkas Spor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Türk temsilcisi, ilk maçı kaybetmiş olsa da üstün performansıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı. Yarı finaldeki rakibi ise yarınki AONS Milon-SVG Lüneburg maçının ardından belli olacak.

07.02.2024 20:33
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Arkas Spor: Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı ( Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel)

Olympiakos: Koumentakis, Tzourits, Stern, Oliva, Pajenk, Travica (Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto)

Setler: 25-23, 25-22, 25-21

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 mağlup eden Arkas Spor, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Türk temsilcisi Yunanistan'daki ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi yarınki AONS Milon (Yunanistan)-SVG Lüneburg (Almanya) maçının ardından belli olacak.

Kaynak: AA

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