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Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 25-15, 25-23, 26-28, 20-25 ve 13-15 setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 140 dakika sürdü.

Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor\'u 3-2 yendi
26.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:01
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Salon: Cizre

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Yücel, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Halil İbrahim Kurt)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Ramazan Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Emir Kaan Öztürk (Hoag, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Onur Ulaş Topbaşlı, Kartev, Canham)

Setler: 25-15, 25-23, 26-28, 20-25, 13-15

Süre: 140 dakika (23, 32, 35, 28, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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