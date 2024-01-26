Salon: Cizre
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Yücel, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Halil İbrahim Kurt)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Ramazan Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Emir Kaan Öztürk (Hoag, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Onur Ulaş Topbaşlı, Kartev, Canham)
Setler: 25-15, 25-23, 26-28, 20-25, 13-15
Süre: 140 dakika (23, 32, 35, 28, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.
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