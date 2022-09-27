Arkas Spor Şampiyonlar Kupası için sahada - Son Dakika
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Arkas Spor Şampiyonlar Kupası için sahada

27.09.2022 10:59
Arkas Spor Şampiyonlar Kupası için sahada

Voleybolda geçen sezon Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk elde eden Arkas Spor, yarın Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Voleybolda geçen sezon Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk elde eden Arkas Spor, yarın Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Müzesinde 4 lig, 3 Türkiye Kupası, 1 de Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan lacivert-beyazlılar koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Şampiyonlar Kupası'nı 2009'da İstanbul BŞB'ye 2011 ve 2020'de Fenerbahçe'ye 2013 ve 2015'te Halkbank'a kaptıran Arkas Spor, bu kupadaki 6'ncı finalinde gülen taraf olmak istiyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Geçen sezon müzemize götürdüğümüz Axa Sigorta Kupa Voley kupasından sonra şimdi de Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kaldırmak ve sezona moralli başlamak istiyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyede. İzmir'e Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Tüik: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Mali Aracı Kuruluş Sayısı 19 Bin Oldu Tüik: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Mali Aracı Kuruluş Sayısı 19 Bin Oldu Voleybolda Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak Voleybolda Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak
Kaynak: DHA

Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor Şampiyonlar Kupası için sahada - Son Dakika

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