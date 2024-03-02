Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-1 yenerek galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-1 yenerek galibiyetini aldı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Arkas Spor, Spor Toto'yu 25-20, 20-25, 25-19, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 106 dakika sürdü.

02.03.2024 19:29
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Canham, Burutay Subaşı, Kartev ( Ahmet Karataş, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)

Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bidak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Mustafa Cengiz, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Setler: 25-20, 20-25, 25-19, 25-23

Süre: 106 dakika (25, 26, 24, 31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-1 yenerek galibiyetini aldı - Son Dakika

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