Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-1 yenerek galibiyetini aldı

Max Verstappen Bahreyn Grand Prix'sini kazandı

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sini kazanarak sezonun ilk yarışında birinci oldu. Yarışta ikinci ve üçüncü sıraları ise Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ve Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz elde etti. İlk yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanında liderlik Max Verstappen ve Red Bull'un oldu.