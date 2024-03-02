Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Canham, Burutay Subaşı, Kartev ( Ahmet Karataş, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)
Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bidak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Mustafa Cengiz, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Setler: 25-20, 20-25, 25-19, 25-23
Süre: 106 dakika (25, 26, 24, 31)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-1 yenerek galibiyetini aldı - Son Dakika
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sini kazanarak sezonun ilk yarışında birinci oldu. Yarışta ikinci ve üçüncü sıraları ise Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ve Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz elde etti. İlk yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanında liderlik Max Verstappen ve Red Bull'un oldu.
Ankara'da düzenlenen Eskrim Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda kadınlarda Nilahsen Erten, erkeklerde ise Doruk Erolçevik altın madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvada 134 sporcu mücadele etti ve Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, İran, Özbekistan ve Azerbaycan'dan sporcular yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fenerbahçe, galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandığı maçta goller Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'den geldi.
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Cengiz Ünder mükemmel bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.
Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 83-68 mağlup etti.
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