Arkas Spor, SVG Lüneburg'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Arkas Spor, SVG Lüneburg'u 3-0 mağlup etti

Arkas Spor, SVG Lüneburg\'u 3-0 mağlup etti

Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Arkas Spor, Almanya'dan SVG Lüneburg'u 27-25, 25-23, 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti. Müsabakanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

21.02.2024 22:11  Güncelleme: 22:12
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Zdenek Grabovsky (Çekya)

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı ( Ahmet Karataş, Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)

SVG Lüneburg: Elgert, Elser, Knigge, Ketrzynski, Röhrs, Kunstmann (Worsly, Böhme, Mohwinkel, Elser)

Setler: 27-25, 25-23, 25-20

Süre: 80 dakika (27, 27, 26)

Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği Almanya'dan SVG Lüneburg'u 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'nın Lüneburg kentinde oynanacak.

Kaynak: AA

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