Arkas Spor, TÜRŞAD deplasmanında

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Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 9. haftasında yarın TÜRŞAD ile karşı karşıya gelecek. Adilcevaz Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken, TÜRŞAD ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyete imza attı. Arkas Spor, bu zorlu deplasmanda rakibini mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, son maçlarında yakaladıkları başarılı seriyi devam ettirmek istediklerini belirterek, "Ziraat Bankkart, Spor Toto, Galatasaray ve Alanya Belediyespor galibiyetleriyle ne kadar formda olduğumuzu gösterdik. TÜRŞAD'ı da yenerek yolumuza kayıpsız devam etmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu deplasmanda kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. - İZMİR