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Arkas Sporlu oyuncular, yardımcı antrenör Bravo için bir araya geldi - Son Dakika

Arkas Sporlu oyuncular, yardımcı antrenör Bravo için bir araya geldi

23.11.2021 12:52
Arkas Sporlu oyuncular, yardımcı antrenör Bravo için bir araya geldi

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da geçen sezona kadar oyuncu olarak görev yapan ve bu seneden itibaren antrenör Glenn Hoag'un yardımcılığına getirilen Joao Paulo Bravo için bir tören düzenlendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da geçen sezona kadar oyuncu olarak görev yapan ve bu seneden itibaren antrenör Glenn Hoag'un yardımcılığına getirilen Joao Paulo Bravo için bir tören düzenlendi.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Bravo için Lucien Arkas Bağları LA Mahzen Restoran'daki yemeğe Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arkas Spor yönetim kurulu üyeleri, antrenör Glenn Hoag ve oyuncuların katıldığı belirtildi.

Arkas Spor'da 320 resmi maça çıkan ve 10. yılını dolduran Bravo'nun mavi-beyazlı ekipte görev yaptığı maçlardaki görüntülerinden oluşan bir klip izletildiği bildirildi.

Bravo ve ailesinin klibi izlerken duygusal anlar yaşadığı kaydedildi.

Voleybola Brezilya'da başlayan Bravo, 23 kupa kazandığı kariyerinde Belçika'nın Noliko, İtalya'nın Piacenza ve Vibo Valentia takımlarında da forma giydi.

Lucien Arkas, Efeler Ligi, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arkas Sporlu oyuncular, yardımcı antrenör Bravo için bir araya geldi - Son Dakika Spor


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