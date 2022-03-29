Arkasspor'a 1 puan yetecek - Son Dakika
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Arkasspor'a 1 puan yetecek

29.03.2022 11:47
Arkasspor'a 1 puan yetecek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün evinde 3-1 mağlup ettiği lider Halkbank'ın namağlup unvanını sona erdirerek yeniden 4'üncü sıraya yükselen Arkasspor, normal sezonun son haftasında 1 puan daha alması halinde ilk 4'e kalarak şampiyonluk umudunu koruyacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün evinde 3-1 mağlup ettiği lider Halkbank'ın namağlup unvanını sona erdirerek yeniden 4'üncü sıraya yükselen Arkasspor, normal sezonun son haftasında 1 puan daha alması halinde ilk 4'e kalarak şampiyonluk umudunu koruyacak. Ligde 17 galibiyetle 50 puan toplayan İzmir temsilcisi, cuma günü Allpower Akü Cizre Belediyespor deplasmanında 2 set alıp sahadan 3-2 yenik ayrılsa bile 51 puana ulaşıp 4'üncü basamaktaki yerini koruyacak.

Arkasspor'u 17 galibiyetle 3 puan geriden takip eden 47 puanlı 5'inci sıradaki Spor Toto ise Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında mücadele edecek. Ligde lider Halkbank, zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta ve 3'üncü sıradaki Ziraat Bankkart bitime 1 hafta kala ilk 4'teki yerlerini garantilerken, son bileti Arkasspor ya da Spor Toto alacak. Mavi-beyazlılar, adını ilk 4'e yazdırması durumunda yarı finalde saha dezavantajıyla lider Halkbank'la 3 maç yapacak.


- İzmir
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Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Halkbank: 1 Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Halkbank: 1 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Efeler Ligi, Halkbank, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor'a 1 puan yetecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkasspor'a 1 puan yetecek - Son Dakika
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