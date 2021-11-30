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Arkasspor, CEV Kupası'nda Spor Toto'yu ağırlıyor - Son Dakika

Arkasspor, CEV Kupası'nda Spor Toto'yu ağırlıyor

30.11.2021 12:17
Arkasspor, CEV Kupası'nda Spor Toto'yu ağırlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Spor Toto'yu 3-0 mağlup eden Arkasspor, yarın rakibiyle bu kez CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Spor Toto'yu 3-0 mağlup eden Arkasspor, yarın rakibiyle bu kez CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Gernot Schirmbacher (Avusturya), Darko Savic (Sırbistan) hakem ikilisi yönetecek. İzmirli voleybolseverleri salona desteğe davet eden Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Spor Toto'yu yenerek 8 Aralık'taki rövanş maçı öncesi avantajı elimize almak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi. Arkasspor, Avrupa'da önceki turda Slovak ekibi Riecker'i elemişti.


Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor, CEV Kupası'nda Spor Toto'yu ağırlıyor - Son Dakika Spor


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