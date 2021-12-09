Arkasspor'dan Avrupa'ya erken veda

CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği Spor Toto'ya deplasmanda 3-1 yenilerek elenen Arkasspor, Avrupa macerasına erken veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği Spor Toto'ya deplasmanda 3-1 yenilerek elenen Arkasspor, Avrupa macerasına erken veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor. Turnuvada 32'li finaller eleme turunda Slovak ekibi Rieker UJS Komarno'yu saf dışı bıraktıktan sonra eşleştiği Spor Toto karşısında havlu atan İzmir temsilcisi, sezonun kalan bölümünde ligde ve kupada hedefe ulaşmak için mücadele edecek. Axa Sigorta Efeler Ligi'nde pazartesi günü Halkbank deplasmanına çıktıktan sonra, 19 Aralık'ta Allpower Akü Cizre Belediyespor'u konuk ederek ilk yarıyı noktalayacak mavi-beyazlılar, 22-24 Aralık'da Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesinde evinde Halkbank'la kozlarını paylaşacak. Arkas'ta Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan genç smaçör Efe Mandıracı'nın yokluğunda görev alan Mirza Lagumdzija, Spor Toto karşısında 14 sayı ile takımına katkı sağladı.



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