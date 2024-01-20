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Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup etti. İlk maçta da galip gelen Armada Praxis Yalıkavak, toplamda 63-46'lık skorla çeyrek finale yükseldi.

Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor\'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
20.01.2024 - 19:05,
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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup etti.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Armada Praxis Yalıkavak'ın 14-8 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta ise Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 yenmişti.

Bu skorla Armada Praxis Yalıkavak, kupada çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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