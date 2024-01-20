Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor\'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup etti.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Armada Praxis Yalıkavak'ın 14-8 üstünlüğüyle tamamlandı.
Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta ise Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 yenmişti.
Bu skorla Armada Praxis Yalıkavak, kupada çeyrek finale yükseldi.
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