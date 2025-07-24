Armada Praxis Yalıkavakspor\'da Yeni Dönem ve Hedefler

Kadın hentbolunun yükselen yıldızlarından Armada Praxis Yalıkavakspor Kulübü, yeni yönetimiyle birlikte Bodrum Golf Club'ta düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Emin Palalı ve Asbaşkan Selim Yıldız, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Brunch şeklinde organize edilen buluşmaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takım sporcuları da antrenman sonrası katıldı. Etkinlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan ve Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu ile Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk da yer aldı. Renkli anlara sahne olan program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"7 milyon TL borçla devraldık ama umudumuz büyük"

Kulüp Başkanı Emin Palalı, kulübü yaklaşık 7 milyon TL borçla devraldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir sezona, yeni bir yönetimle başlıyoruz. Bodrum'da beş kupası olan, Avrupa'da mücadele eden, Muğla'da göğsünde ay-yıldız taşıyan tek takım biziz. Geçmişin yüklerini omuzlayarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Özellikle Bodrum'da spora sahip çıkan Sayın Ahmet Aras'a ve Tamer Mandalinci Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

"Genç ve dinamik kadroyla güçlüyüz"

Kulüp Asbaşkanı Selim Yıldız ise, yeni yönetimin enerjisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yeni yönetim olarak kulübümüzü daha ileri taşımak için hazırız. Başkanımız Emin Palalı ile daha önce de birlikte çalıştık. Genç arkadaşlarımızın enerjisiyle Armada Praxis Yalıkavak'ı hem Türkiye'de hem Avrupa'da daha güçlü hale getireceğiz. Basına da ayrıca teşekkür ederiz; bugüne kadar hep yanımızda oldular"

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü'nün yeni yönetimi, yalnızca sportif başarılarla değil, çocukları ve gençleri spora yönlendiren projelerle de öne çıkmayı hedefliyor. Yeni dönem, kulüp için sürdürülebilir bir yapılanma ve kurumsallaşma sürecini de beraberinde getirecek. - MUĞLA