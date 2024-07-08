Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri 3 Ağustos'ta Başlıyor

Spor

- İstanbul'un Kırkpınar'ı 3 Ağustos'da Arnavutköy'de yapılacak

Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan 9. Arnavutköy Yağlı Güreşleri'ne davet

EDİRNE - Bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri, 3 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da güreşseverleri Arnavutköy Şehir Parkı'na davet etti.

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul'un en büyük yağlı güreş organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 9.'su düzenlenecek Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak. Bu yıl Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenecek yağlı güreşlerde 45 başpehlivan kıspet giyecek. Yağlı güreşler etkinliğinde 12 boyda 350 güreşçi kol bağlayarak mücadele edecek.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da güreşseverleri Arnavutköy'e davet etti. Başkan Candaroğlu, "Arnavutköy Belediyesi olarak inşallah 9.'sunu gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerimizde Kırkpınar'da kol bağlayan başpehlivanlarımız kıspet giyecek. Tarihimize, geleneksel sporlarımıza sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festival havasında Arnavutköylü, İstanbullu veya güreşi seven, ata sporumuzu seven bütün sporseverleri davet ediyoruz" dedi.

Bu yıl güreşlere talebin arttığını anlatan Candaroğlu, Er Meydanı'nı genişlettiklerini de sözlerine ekledi.