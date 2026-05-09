Arpalı'da sporun eğitimdeki yeri anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arpalı'da sporun eğitimdeki yeri anlatıldı

Arpalı\'da sporun eğitimdeki yeri anlatıldı
09.05.2026 12:20  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Arpalı beldesinde düzenlenen konferansta, sporun bireysel ve toplumsal hayattaki etkileri ile eğitimdeki yeri öğrencilere anlatıldı.

Bayburt'un Arpalı beldesinde düzenlenen konferansta, sporun bireysel ve toplumsal hayattaki etkileri ile eğitimdeki yeri öğrencilere anlatıldı.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boks antrenörü ve eski milli sporcu Hamza Karakulaklı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan program, Şehit Fatih Kostik Ortaokulunda düzenlendi.

'Sporun Bireysel ve Toplumsal Gücü; Eğitimdeki Yeri ve Önemi' başlığıyla gerçekleştirilen konferansa, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Bayram Temur konuşmacı olarak katıldı.

Temur, sporun gençlerin disiplin, özgüven, sorumluluk ve takım ruhu kazanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Sporun çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmada etkili olduğuna dikkat çeken Temur, düzenli sportif faaliyetlerin akademik başarıya da katkı sunduğunu söyledi.

Programa Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Okul Müdürü Adem Durulmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arpalı'da sporun eğitimdeki yeri anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:45:52. #7.13#
SON DAKİKA: Arpalı'da sporun eğitimdeki yeri anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.