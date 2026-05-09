Arpalı\'da sporun eğitimdeki yeri anlatıldı

Bayburt'un Arpalı beldesinde düzenlenen konferansta, sporun bireysel ve toplumsal hayattaki etkileri ile eğitimdeki yeri öğrencilere anlatıldı.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boks antrenörü ve eski milli sporcu Hamza Karakulaklı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan program, Şehit Fatih Kostik Ortaokulunda düzenlendi.

'Sporun Bireysel ve Toplumsal Gücü; Eğitimdeki Yeri ve Önemi' başlığıyla gerçekleştirilen konferansa, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Bayram Temur konuşmacı olarak katıldı.

Temur, sporun gençlerin disiplin, özgüven, sorumluluk ve takım ruhu kazanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Sporun çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmada etkili olduğuna dikkat çeken Temur, düzenli sportif faaliyetlerin akademik başarıya da katkı sunduğunu söyledi.

Programa Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Okul Müdürü Adem Durulmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT