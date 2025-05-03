Arsenal, Bournemouth'a Yenildi - Son Dakika
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Arsenal, Bournemouth'a Yenildi

Emirates Stadı'nda Bournemouth, Arsenal'ı 2-1 mağlup etti ve güçlü bir galibiyet elde etti.

03.05.2025 22:03
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İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 35. hafta maçında Arsenal, evinde Bournemouth'a 2-1 yenildi.

Arsenal, Emirates Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında son haftaların formda ismi, İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Bournemouth, İspanyol savunmacı Dean Huijsen'in golüyle 67. dakikada beraberliği buldu ve ardından Brezilyalı forvet Evanilson'un 75. dakikada kaydettiği golle galibiyete uzandı.

Bu sonuçla 67 puanda kalan Arsenal, şampiyonluğu garantileyen Liverpool'un ardından ikinci sırada bulunuyor.

Bournemouth ise 53 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Bournemouth, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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