İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.
Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Chelsea karşısında William Saliba'nın 21 ve Jurrien Timber'in 66. dakikadaki golleriyle galip geldi.
Konuk takımın golünü ise 45+2. dakikada Piero Hincapie, kendi kalesine attı. Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla puanını 64 yapan Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı.
Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Chelsea ise 45 puanla 6. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Arsenal, Chelsea'yi 2-1 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?