Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı - Son Dakika
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Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı

03.05.2023 16:53

Arsenal'ın Chelsea'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Mykhailo Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı.

İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya taraftarların yaptıkları damga vurdu.

MUDRYK'E LAZER

21 yaşındaki Arsenal taraftarı, Chelsea'nin Ukraynalı yıldızı Mykhailo Mudryk'in gözüne lazer tuttu. Genç taraftar apar topar gözaltına alındı.

Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftarın hayatı karardı

"TARAFTARIMIZ TUTUKLANDI"

Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Lazer kullanan taraftartımız tutuklandı" ifadeleri yer aldı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Bu tutuklamayı doğrulayan Londra polisi, bilet satma suçlarından 3 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

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