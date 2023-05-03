Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı

İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya taraftarların yaptıkları damga vurdu.
21 yaşındaki Arsenal taraftarı, Chelsea'nin Ukraynalı yıldızı Mykhailo Mudryk'in gözüne lazer tuttu. Genç taraftar apar topar gözaltına alındı.
Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Lazer kullanan taraftartımız tutuklandı" ifadeleri yer aldı.
Bu tutuklamayı doğrulayan Londra polisi, bilet satma suçlarından 3 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.
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