Arsenal'da gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı

İngiltere Premier Lig'de uzun süredir başarıya hasret olan Arsenal'da yıldız yönetimi her geçen gün zorlaşıyor. Mesut Özil'le gerginlik yaşayan Arteta, şimdi de takımın hücum silahıyla problemli duruma geldi.

SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Arteta, anlaşamadığı yıldızlar arasına Pierre-Emerick Aubameyang'ı da ekledi. Gabonlu yıldızın kaptanlığı elinden alındı.

KADRO DIŞI

32 yaşındaki futbolcu West Ham United maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Bu sezon 15 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Aubameyang'ın disiplinsiz tavırlar sergilediği açıklandı. Taraftarlar tepki gösterdi.