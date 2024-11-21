Arsenal, Odegaard'a uyguladığı tarifenin aynısını Arda Güler'e uygulayacak - Son Dakika
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Arsenal, Odegaard'a uyguladığı tarifenin aynısını Arda Güler'e uygulayacak

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Real Madrid'de az süre almasından ötürü tartışmalara konu olan milli futbolcu Arda Güler için yeni bir iddia ortaya çıktı. İspanyol basını, Arsenal'in Arda ile ilgilendiğini ve onu kiralamayı düşündüğünü belirtti. Arda'nın Real Madrid'deki az süre almasından dolayı mutsuz olduğu da söylentiler arasında. Arsenal, daha önce benzer bir durumda Martin Odegaard'ı Real Madrid'den kiralamış ve sonrasında 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

21.11.2024 13:56
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Arsenal'in, Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve milli futbolcuyu kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

ODEGAARD KÜLLERİNDEN DOĞMUŞTU

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Arsenal, milli futbolcuyla ilgileniyor. Real Madrid, Norveç'in son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Martin Odegaard'ı henüz 16 yaşındayken kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de süre alamamasının ardından Real Sociedad'a kiralanmış ve kalitesini ortaya koymuştu. Real Sociedad'ın ardından Arsenal'e kiralanan Norveçli futbolcu, daha sonra İngiliz ekibine 35 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı. 2021 yılından bu yana Arsenal'in bonservisli futbolcusu olan Odegaard, geçen 4 yılda takımın kaptanı ve liderlerinden biri oldu.

ARDA'NIN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Real Madrid'e 2023 yazında Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, şu ana kadar Real Madrid forması altında süre bulduğu 24 maçta 6 kez gol attı.

Arsenal, Odegaard\'a uyguladığı tarifenin aynısını Arda Güler\'e uygulayacak

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