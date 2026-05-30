Arsenal-PSG maçında 10 sene sonra bir ilk yaşandı

Arsenal ile PSG arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde normal süre eşitlikle sona erdi. Böylece Devler Ligi'nde 10 yıl aradan sonra ilk kez bir final karşılaşması uzatma dakikalarına taşındı.

90 DAKİKADA KAZANAN ÇIKMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde futbolseverler unutulmaz bir mücadeleye tanıklık etti. Arsenal ile PSG arasında oynanan dev karşılaşmada 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini belirlemek için uzatma bölümüne geçildi. Karşılaşmanın yüksek temposu ve mücadele seviyesi futbolseverlerden tam not aldı.

10 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Şampiyonlar Ligi tarihinde uzun yıllardır görülmeyen bir istatistik de ortaya çıktı. Arsenal ile PSG arasındaki final, Devler Ligi'nde 10 yıl sonra uzatmalara giden ilk final maçı oldu. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda son yıllardaki finallerin tamamı normal sürede sonuçlanmıştı.

TARİHİ MAÇTA HEYECAN ZİRVE YAPTI

Karşılaşma boyunca iki takım da kupaya ulaşmak için büyük mücadele ortaya koydu. Arsenal'in erken golüyle başlayan finalde PSG'nin ikinci yarıda bulduğu beraberlik golü, maçı uzatmalara taşıdı. Bu sonuçla birlikte futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibini belirleyecek ekstra 30 dakikalık bölümü izleme fırsatı buldu.

GÖZLER UZATMALARDA

Normal sürede birbirlerine üstünlük kuramayan iki takım, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için uzatmalarda sahaya çıktı. Puskas Arena'daki heyecan doruğa ulaşırken, milyonlarca futbolsever nefesini tutarak sonucu beklemeye başladı.