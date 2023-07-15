Arsenal, West Ham United'dan Declan Rice'ı rekor bedelle transfer etti

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğu son düzlükte Manchester City'e kaptıran Arsenal, rekor bir transfer yaptı. Topçular, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

REKOR KIRDI

Declan Rice, 120 milyon euro ile en pahalı bonservise sahip İngiliz futbolcu oldu. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, Arsenal tarihinin de en pahalı transferi konumunda.

RICE'IN KARİYERİ

Chelsea altyapısında futbol hayatına başlayan Declan Rice, daha sonra West Ham United'ın yolunu tuttu. Rice, 2017 yılından bu yana West Ham United'ın A Takımı'nda forma giyiyor.