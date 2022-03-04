Arşiv -Futbolun efsanesi Şenol Birol hayatını kaybetti - Son Dakika

- Futbolun efsanesi Şenol Birol hayatını kaybetti

RİZE - 59 yıldır Beşiktaş'taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, hayatını kaybetti.

Zonguldak Kilimlispor'da başladığı futbol hayatına Rize Güneşspor ve Sarıyer'de devam eden Şenol Birol, Sarıyer forması ile attığı gollerle adından söz ettirdi. Ardından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren ve Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü olarak görev yapan 86 yaşındaki Şenol Birol, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.

Kendini anlatan filmde Fatma Girik ile başrol oynadı

1958-1959 yılları arasında Sarıyer'de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş'ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, hayatını anlatan "Şenol Birol Gol" isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.