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Artem Dovbyk, Girona'da Zirveye Yükseliyor - Son Dakika
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Artem Dovbyk, Girona'da Zirveye Yükseliyor

Ukraynalı futbolcu Artem Dovbyk, İspanya 1. Futbol Ligi'nde Girona formasıyla attığı gollerle takımını zirvede tutuyor ve gol krallığı yarışında iddialı bir konumda bulunuyor. Dovbyk, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle futboldan uzak kaldığı dönemde 6 ay boyunca sahaya çıkamamıştır. Girona'nın en skorer oyuncusu olan Dovbyk, takımını LaLiga'da zirveye taşımıştır.

Artem Dovbyk, Girona\'da Zirveye Yükseliyor
25.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:13
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2023-2024 futbol sezonu başında ülkesi Ukrayna'nın Dnipro takımından İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Girona'ya transfer olan Artem Dovbyk attığı gollerle hem takımını zirvede tutuyor hem de gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunuyor.

İspanya temsilcisi ile ligde 14 gole ulaşan 26 yaşındaki santrfor, LaLiga'daki gol krallığı yarışında Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Jude Bellingham ile zirveyi paylaşıyor.

Ukraynalı oyuncu, 2014 yılında ülkesinin takımlarından Dnipro altyapısında başladığı futbol kariyerinde sırasıyla Moldova ekibi FC Zaria Balti'nin yanı sıra Danimarka temsilcileri FC Midtjylland ve Sönderjyske formalarını terletti.

2020 yılında futbola başladığı Dnipro'ya geri dönen Dovbyk takımıyla 54 gole imza attı. Son olarak sezon başında Katalan ekibi Girona'nın kadrosuna dahil olan oyuncu ligde forma giydiği 20 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ukrayna- Rusya savaşı sebebiyle futboldan bir süre uzak kaldı

Artem Dovbyk, ülkesindeki savaş nedeniyle 2022'de futboldan 6 ay uzak kaldı.

Dovbyk, 2020-2023 yıllarında Ukrayna Premier Futbol Ligi ekibi Dnipro'da forma giydi. Golcü futbolcu 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın ülkeye askeri müdahalesi sebebiyle 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında lige verilen arada yaklaşık 6 ay boyunca takımı ile birlikte sahaya çıkamadı.

Geçen sezon Ukrayna ekibi Dnipro ile 5'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 29 gol kaydeden Ukraynalı golcü, sezon başında transfer olduğu Girona ile 21'inci haftası geride kalan LaLiga'da 14 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Real Madridli Bellingham ile birlikte ilk sırayı paylaştı.

Sevilla karşısında 6 dakikada hat-trick yaptı

Dovbyk, son olarak LaLiga'nın 21. haftasında oynanan ve ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona eren Girona-Sevilla müsabakasında attığı 3 golle maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 13, 16 ve 19. dakikalarında sahne alan Ukraynalı santrfor, gol sayısını 14'e çıkararak takımının galibiyetinde önemli katkı verdi.

Takımı Girona'yı LaLiga'da zirveye taşıdı

93 yıllık tarihiyle ülkenin en köklü kulüpleri arasında yer alan Girona formasıyla ligde 20 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ukraynalı santrforu Artem Dovbyk, en skorer oyuncu olarak takımının başarısında başrol oynadı.

Katalan ekibi, 21 haftası tamamlanan ligde 52 puan toplayarak maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde ilk sırada yer aldı.

Ligdeki tek yenilgisini Real Madrid karşısında yaşayan Girona, attığı 51 gol ve futbolseverlerin takdirini kazanan hücum futboluyla ligin en fazla rakip ağları sarsan takımı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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