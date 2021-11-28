Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yarışmanın ilk ve ikinci gün yarışlarında acemi alt seviye (basic novice) kategorisinde kızlarda Derya Taygan, erkeklerde Batu Tasasız birinci olmuştu. Acemi orta seviye (Intermediate novice) kategorisinde ise kadınlarda Azra Ulaş, erkeklerde Selman Ege Özcan birinciliğe hak kazanmıştı.

"Senior" kategorisinde kadınlarda Yasemin Zeki, erkeklerde ise Burak Demirboğa birinci oldu.

"Junior" kategorisinde kadınlarda Ceren Karaş, erkeklerde ise Alp Eren Özkan birinciliği elde etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde acemi üst seviye (Advanced Novice) kategorisinde kadınlarda Selin Akbulut, erkeklerde ise Furkan Emre İncel birinci oldu.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'de artistik buz pateninde en iyi 67 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Samsun 'da düzenlediği Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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