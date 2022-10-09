Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Son Dakika
Üye Girişi

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

09.10.2022 15:58
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Paralel bar aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden topladığı 14 bin 800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Litvanya'dan Robert Tyorogal 14 bin 550 puanla gümüş, Romanya'dan Andrei Vasile Muntean ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 20:51:52. #1.11#
SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement