Litvanya 'dan Robert Tyorogal 14 bin 550 puanla gümüş, Romanya 'dan Andrei Vasile Muntean ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Son Dakika

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