SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

07.10.2022 13:28

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladıMustafa ERCAN - Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 25 ülkeden 98 sporcunun katılımı ile başladı.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

Mustafa ERCAN - Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 25 ülkeden 98 sporcunun katılımı ile başladı.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun müsabaka programında önemli bir yer tutan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup başladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyon öncesi milli sporcularla birlikte basın toplantısı düzenledi. Organizasyon her yıl önemini, katılımcı sayısını artırarak devam ettiğini kaydeden Çelen, "İlk yıllarda yaptığımız organizasyona bu kadar sporcu gelmemişti. Kaliteli sporcular gelmeye başladı. Cimnastik bütün sporların temeli. Biz cimnastik federasyonu olarak sporcu fabrikası görevini üstleniyoruz. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, olimpiyat madalyalı sporcularımız oldu. Bu da bizim sorumluluğumuzu günden güne artırdı. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak son 8 yılda 12 ilden 81 ile, 1200 lisanslı sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya, 600 yarışmacı sporcudan 25 bin yarışmacı sporcuya gelen bir yapımız oluştu. Burada hedeflerimiz çok büyük. Sporcularımızdan finaller ve madalyalar bekliyoruz. Bu yarışmadan sonra ana hedefimiz olan İngiltere'deki Dünya şampiyonası var. Olimpiyatların ile eleme müsabakaları. Bu yarışmalar bizim için hazırlık görevi görüyor. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor" dedi.

ARICAN: HER ALETTE MADALYA BEKLİYORUZ

Takım kaptanı Ferhat Arıcan ise açıklamasında, "World Challenge Cup'ın beşincisini düzenliyoruz. Hem organizasyonun sürekliliği hem de ne kadar güzel yapıldığını göstergesidir bu. Seneye de Antalya'da Avrupa Şampiyonası yapılacak. O yüzden sadece sportif başarılarını değil organizasyon anlamında da başarılarını konuşmak gerekir. Dünya Şampiyonası öncesi son yarışmamız, son provamız. Takım için çok önemli bir yarışma. Bu yarışmada Dünya Şampiyonası'nda yapacağız serileri deneyeceğiz, ne durumda olduğunu göreceğiz. Takım olarak hazırız. Takım olarak bu yıl çok büyük başarılar elde ettik. Kaptan olara gurur duyuyorum takımımla. Dünya Şampiyonası'nda ilk 8'e girerek dünya finali yapmak istiyoruz. Tarihte bir ilk olacak. Madalyalar hedefliyoruz. Challenge Cup da her alette madalya bekliyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu Erkekler Artistik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Arturs Mickevics da turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

ELEME MÜSABAKALARI BAŞLADI

Basın toplantısının ardından düzenlenen açılış seremonisiyle Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda Artistik Cimnastik Word Challenge Kupası eleme yarışları başladı. Organizasyona 25 ülke ve 98 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleşen eleme müsabakalarında ter döküyor. Türkiye'yi turnuvada erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir ve Onur Çelik; kadınlarda ise Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek.

YORUMLAR
500
Mersin haber! Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin'de başlıyor Mersin haber! Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin'de başlıyor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Mersin, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement