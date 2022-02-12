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Artvin'de, "25. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri" yapıldı - Son Dakika

Artvin'de, "25. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri" yapıldı

12.02.2022 17:49
Artvin'de, "25. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri" yapıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen, "25. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri"ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen, "25. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri"ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ile Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde 1370 rakımlı bağlı Veliköyde organize edilen güreşlere Artvin'in yanı sıra Rize, Tokat, Samsun Sivas, Erzurum ve Gürcistan'dan 81 sporcu katıldı.

Kar üstünde 12 kategoride yapılan güreşlerin finalinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Eren Dursun Duran ile Kenan Gör mücadele etti.

Müsabakayı, 24. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nin de başpehlivanı olan Kenan Gör kazandı. Gör, böylelikle iki yıl üst üste başpehlivan unvanı aldı.

Güreşlerde 35 kiloda Gürcistan'dan Arbakeze Dar, 45 kiloda Gürcistan'dan Minaze Mate, 50 kiloda Rize'den İskender Yazıcı, 55 kiloda Artvin'den Ahmet Sucu, 60 kiloda Artvin'den Ahmet Kuru, 65 kiloda Artvin'den Ömer Faruk Kestane, 70 kiloda Erzurum'dan Köksal Misli, 75 kiloda Erzurum'dan Köksal Çakmak, 80 kiloda Gürcistan'dan Shhulukya Mirza, 85 kiloda Erzurum'dan Adem Akbulut, 90 kiloda ise Samsun'dan Denizcan Çırak birinciliği elde etti.

Her yaş grubundan çok sayıda kişinin izlediği güreşlerde başpehlivan 10 bin lira ile ödüllendirildi. Kategorilerinde birinci olan güreşçilere toplam 35 bin lira ödül dağıtıldı.

Kenan Gör: "Çok güzel güreşler oldu"

Başpehlivan Kenan Gör, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinde güreş müsabakalarına katıldığını ve çok sayıda şampiyonluğunun olduğunu söyledi.

Şavşat kar üstü karakucak güreşlerinin diğerlerinden çok farklı olduğunu belirten Gör, "Burada kar üzerinde güreşme imkanı buluyoruz. Kar üzerinde güreşmek zor, şartlar zor, hava soğuk. Kar üzerinde olduğu için minderden, karakucaktan farlı. Güreşçi kardeşlerimizle elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel güreşler oldu, inşallah izleyenler memnun kalmıştır." dedi.

Gür, daha öncede Şavşat'ta kar üstünde güreştiğini ve şampiyon olduğunu anımsatarak, "Bu sene de şampiyon oldum, mutluyum" diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşların güreşlere verilen arada halk oyunları ekipleriyle kar üstünde horon tepmeleri de renkli görüntüler oluşturdu.

Güreşleri, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Artvin Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Artvin Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran da izledi.

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Gürcistan, Şavşat, Artvin, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artvin'de, '25. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri' yapıldı - Son Dakika Spor


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